Прокуратура утвердила обвинение по Языковой балке

В Севастополе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате которой причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей

Двое местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

Примечательно, что ранее по материалам севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры уже возбуждалось уголовное дело , которое было прекращено. Городская прокуратура установила, что оно прекращалось следственным органом в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства. В этой связи постановление следователя о прекращении дела было отменено.

В настоящее время расследование завершено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

По версии следствия, обвиняемые через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке, они осуществляли земляные работы под видом выполнения противооползневых мероприятий. При этом из недр путем поэтапного снятия слоев грунта ими извлекалась галька, которая продавалась по заниженной стоимости иным юридическим лицам на этом же участке.

Таким образом, незаконно добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем городу Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество злоумышленников наложен арест.

Прокуратурой города Севастополя и Правительством Севастополя в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемых материального ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора Марина Кузьменко

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Дмитрий Островский