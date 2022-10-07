В Ялте решили отказаться от новогодней иллюминации в пользу снаряжения для мобилизованных

Глава администрации Ялты Янина Павленко приняла решение в этом году минимизируют траты на празднование Нового года, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных.

«Да, мы живем в городе Счастья, в курортном регионе, но салют и новые световые инсталляции немного отложим, до нашей общей Победы. Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что уже больше недели идет сбор необходимого для вооруженных сил и жителей регионов, оказавшихся в зоне СВО.

«Победа будет за нами! Вот тогда обещаю такой салют, какого еще не было в истории Ялты», — заключила мэр.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение все департаментам сократить свои расходы, а высвободившиеся средства направить на поддержку семей участников СВО.

Ольга Сурикова