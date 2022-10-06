В Севастополе участники СВО будут иметь право на получение бесплатного земельного участка

На последнем заседании правительства Севастополя было объявлено о принятии дополнительных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

Основная из них — единоразовая выплата 200 тысяч рублей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что она будет полагаться не только мобилизированным, но и добровольцам.

«Понятно, что принимали решение мы быстро по поводу выплаты 200 тысяч для тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации, и сюда не вошли добровольцы. Это надо обязательно исправить, поэтому все севастопольцы, которые в качестве добровольцев принимают участие в СВО, тоже должны получить эти выплаты», – сказал он, добавив, что и в дальнейшем изъявившие желание принять участие в СВО, будут получать эту выплату.

Кроме того, департаменту образования поручено разработать документы, которые позволят освободить родителей от уплаты за питание в детсадах, закрепить приоритетное право на принятие ребенка в детский сад, в качестве будущих мер поддержки – получение путевки для оздоровления.

Также в планах ввести бесплатный проезде в транспорте и льготы по оплате за услуги ЖКХ для участников СВО и членов их семей.

«Кроме того, в качестве признания вклада в Победу и благодарность от нашего города предлагаю на региональном уровне принять решение о том, что все севастопольцы-участники специальной военной операции будут иметь право на получение бесплатного земельного участка в городе Севастополе. Такой документ надо разработать и принять, коллеги из ЗС поддержат, мы это обсуждали с Владимиром Владимировичем Немцевым», – заявил губернатор.

Департаментам было поручено пересмотреть свои расходные статьи. То, что носит необязательный характер, – перенести на более поздний жизненный период, а все сэкономленные деньги перераспределить на меры поддержки для участников СВО и членов их семей, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ольга Сурикова