Севастопольский доброволец-ветеран «Беркута» погиб на Украине

На Украине в ходе спецоперации погиб севастопольский ветеран «Беркута» Валерий Чебану. Он поехал «за ленточку» добровольцем. Об этом сообщает ForPost,ссылаясь на знакомых погибшего.

«Не стало нашего друга, ветерана подразделения ОМОН «Беркут», воина-добровольца Валеры Чебану. Светлая память и царствие небесное», – написал в соцсети «ВКонтакте» житель Севастополя Борис Захарчук.

Изданию удалось выяснить, что прощание с погибшим и отпевание Валерия Чебану состоится 8 октября в 10:00 в храме Архистратига Михаила на улице Ленина, 11 – рядом с Домом офицеров флота.

Ольга Сурикова

Фото: страница Бориса Захарчука во ВКонтакте