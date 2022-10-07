В Севастополе вручили штандарт новому командующему Черноморским флотом

В Севастополе прошла церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову. Мероприятие прошло под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

В церемонии приняли участие заместители командующего флотом, начальники управлений штаба Черноморского флота, а также бывший командующий флота Игорь Осипов. Он поблагодарил личный состав ЧФ за совместную службу и пожелал побед.

Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ сообщил, что вице-адмирал Соколов Виктор Николаевич родился 4 апреля 1962 года в г. Бендеры Молдавской ССР.

В разные годы окончил Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, Высшие

специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова,

Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В период с 1985 по 2012 гг. проходил службу на командных должностях на

Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 гг. на Северном флоте.

С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

В сентябре 2022 года назначен на должность командующего Черноморским флотом.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «Нахимова», «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями.

Женат, имеет трех сыновей.

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Ольга Сурикова