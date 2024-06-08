В Украине уничтожили могилу защитникам Севастополя

В Днепропетровске украинские вандалы уничтожили братскую могилу защитникам Севастополя.

Памятник был установлен к столетию обороны Севастополя в Крымской войне в Севастопольском парке Днепропетровска — в 1955 году.

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Здесь была мемориальная табличка, посвященная защитникам Севастополя. Умерших в Екатеринославских госпиталях во время Крымской войны солдат 1854-1855 годов хоронили здесь.

Это место неофициально называли «кладбище севастопольцев». Теперь табличка разрушена, а рядом видны следы строительной техники.

Напомним, в Киеве в 2023 году снесли памятник писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Годом ранее в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Ольга Сурикова

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