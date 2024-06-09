Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за последние сутки уничтожили пять безэкипажных катеров украинских военно-морских сил, сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат противника.

В ночь перед субботой, на внешнем рейде Севастополя, губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух безэкипажных катеров, которые направлялись к Крымскому полуострову. Три украинских морских дрона были уничтожены авиацией ЧФ у берегов Крыма. Повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

Напомним, в конце апреля Севастополь подвергся массированной атаке дронов. Тогда один надводный беспилотник был уничтожен силами Черноморского флота, еще один взорвался сам на внешнем рейде.

В марте морские дроны атаковали Севастополь. Было уничтожено три безэкипажных катера. От взрывов в здании правительства Севастополя и в Доме Москвы выбило стекла.

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Дарья Тимофеева