В Киеве снесли памятник Пушкину

Политика
15-11-2023
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Сегодня, 15 ноября, в Киеве снесли памятник писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщает в соцсетях депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец.

Памятник стоял на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института в центре города. Ранее его неоднократно обливали краской и оставляли надписи с требованием снести.

Дмитрий Белоцерковец уроженец Севастополя. В 2013 году он баллотировался в депутаты горсовета по 19 округу.

Напомним,  в декабре прошлого года в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.

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