В Киеве снесли памятник Пушкину

Сегодня, 15 ноября, в Киеве снесли памятник писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщает в соцсетях депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец.

Памятник стоял на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института в центре города. Ранее его неоднократно обливали краской и оставляли надписи с требованием снести.

Дмитрий Белоцерковец уроженец Севастополя. В 2013 году он баллотировался в депутаты горсовета по 19 округу.

Напомним, в декабре прошлого года в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.