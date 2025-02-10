В суд направлены уголовные дела о покушении на главу Крыма

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Они обвиняются по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), чч. 1, 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2022 году гражданин Украины, дело которого выделено в отдельное производство, завербовал несколько человек для покушения на Сергея Аксенова. Боднарь и Шевченко следили за главой Крыма, а позже к ним присоединился Ананьев, который хранил компоненты для изготовления бомбы.

Боднарь перевез из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник. Взрывчатку спрятали в гараже, арендованном Шевченко, а за кортежем Аксенова наблюдали через камеру, установленную в другом помещении.

Теракт осуществить они не успели — в феврале 2024 года всех троих задержали сотрудники УФСБ России по РК и г. Севастополю. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд.

Напомним, установлены лица, причастные к теракту в Севастополе, в котором погиб военнослужащий

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Евгения Павлова