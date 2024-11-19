Установлены лица, причастные к теракту, в котором погиб военнослужащий в Севастополе

Следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю и ФСБ установлены лица, совершившие теракт, в результате которого погиб российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что 13 ноября возле дома №8 по улице Тараса Шевченко Гагаринского района города Севастополя в результате срабатывания СВУ, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб капитан 1 ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.

Следком и ФСБ установили, что 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты действовали по заданию СБУ.

Женщина вела наблюдение за военным и фиксировала адреса, маршруты передвижения, распорядок дня, используемые транспортные средства. Заданием его сообщника было изготовить СВУ и установить под днище автомобиля.

Фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания. В настоящее время совместно со спецслужбами отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

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Ольга Сурикова