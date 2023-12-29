В Севастополе в ближайшее время начнется реконструкция развязки у Студгородка

Власти Севастополя в конце декабря заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной развязке в районе пересечения ул. Вакуленчука, пр. Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе, пишет ForPost.

Проектированием новой развязки занималась казанская компания «Эллада».

В конце декабря Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ.

Документ с официальным названием «Устройство недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на пересечении автомобильных дорог 67 Н-130 ул. Вакуленчука, 67 Н-194 пр-т Октябрьской революции – ул. Фиолентовское шоссе» подписали с местной компанией «Севдорстрой».

На расширение автомобильной дороги, переустройство ряда коммуникаций и другие мероприятия, предусмотренные контрактом, подрядчику отводится год. Выполнить работы стоимостью более 305 млн рублей организация должна до 20 декабря 2024 года.

Ольга Сурикова