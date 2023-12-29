В Севастополе задержан курьер мошенников, который забрал у пенсионерок почти млн рублей

В Севастополе по горячим следам задержали криминального курьера, который похитил у двух пенсионерок 998 тысяч рублей.

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Мужчина работал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Практически в одно и тоже время двум пожилым жительницам Севастополя позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их близкие родственники стали виновниками ДТП, и потребовали с них срочно заплатить крупную сумму. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер, лицо которого было скрыто медицинской маской.

Курьера удалось задержать сразу же после визита к очередной потерпевшей. У него было изъято 998 тысяч рублей. Деньги будут возвращены пенсионеркам.

Задержанным оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 47-летний житель Ростова-на-Дону, который прибыл в Севастополь для криминального заработка.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ольга Сурикова