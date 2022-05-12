В Севприроднадзоре подтвердили намерение судиться с подрядчиками Крымэнерго за миллион деревьев

Сегодня, 12 мая, на сессии заксобрания Севастополя руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова подтвердила намерении ее ведомства отстаивать в суде отказ сноса деревьев при строительстве ЛЭП через Байдарскую долину.

Гаврилова в очередной раз подчеркнула, что в действующей редакции проекта его реализация невозможна.

Руководитель надзорного ведомства подтвердила информацию, что исполнители проекта обращались в Севприроднадзор за порубочным билетом на снос миллиона деревьев, однако получили отказ в предоставлении данной государственной услуги.

«Мы отказали в предоставлении такой государственной услуги, в связи с чем заявитель обратился в суд, и мы намерены отстаивать свою позицию сейчас в рамках судебного процесса», — подчеркнула Гаврилова.

Напомним, в апреле прошлого года в правительстве Севастополя проходило закрытое совещание, в котором принимал участие заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

После встречи с руководством города Грабчак сообщил, что для модернизации ЛЭП, которую планировалось построить в рамках ФЦП от Севастополя до ЮБК, вырубать большое количество деревьев не планируется, но также отметил, что «непопулярные решения» все-таки придется принимать.

Однако в конце декабря прошлого года появилась информация о готовящейся вырубке более миллиона деревьев. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отрицал, что данный проект поступал на согласование правительства города. Также он заверил, что не планируется вырубка лесов в Орлиновском лесничестве при этом предположив, что проект в нынешней редакции был расторгован в обход мнения городских властей в связи с необходимостью освоения соответствующими ведомствами, выделенных на этот проект средств.

Дмитрий Островский