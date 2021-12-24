В Севастополе не согласовывали проект прокладки ЛЭП через заказник «Байдарский»

Город рассматривать и не будет

В правительстве Севастополя опровергли появившуюся информацию о ведущихся работах по строительству ЛЭП от Севастополя до Алупки, которые могли привести к вырубке значительного количества деревьев.

В ходе заседания правительства губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что подобные проекты на согласование в Севастополь не поступали. Он заверил, что прокладка сетей будет возможна только по имеющейся просеке, на основе существующей ЛЭП, которая может подлежать модернизации.

В свою очередь, директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова также сообщила, что Севприроднадзор неоднократно высказывал крайне отрицательное отношение к реализации такого проекта.

Напомним, во время посещения Севастополя заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком обсуждался вопрос прокладки новой транзитной ЛЭП на ЮБК.

Ольга Сурикова