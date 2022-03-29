Развожаев связал появление проекта строительства ЛЭП через городские леса с желанием освоить деньги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предположил, что проект строительства ЛЭП через Орлиновское лесничество был расторгован в обход мнения городских властей в связи с необходимостью освоения соответствующими ведомствами, выделенных на этот проект средств.

Тем не менее глава города заверил, что сейчас данный проект поставлен на паузу, а Минэнерго и городскими властями рассматриваются альтернативные технические решения.

«Сейчас точно остановили реализацию этого проекта. Конечно, очень грустно, что несмотря на все заверения в декабре прошлого года, что без финального согласования ничего сделано не будет федеральные средства, которые нужно было освоить под конец финансового года попали в контрактацию по тому проекту, который у них был», — рассказал Развожаев.

Губернатор отметил, что федеральное ведомство предлагало заменить воздушную ЛЭП на прокладку кабеля через севастопольские леса и подчеркнул, что правительство Севастополя настаивает на реконструкции существующей линии, которая проходит по побережью южного берега Крыма.

При этом глава города рассказал, что городские власти предупредили севастопольские предприятия, которые могут выполнить работы по вырубке лесов в таком объеме о недопустимости выполнения их без согласования с правительством Севастополя.

Напомним, информация о готовящейся вырубке более миллиона деревьев появилась в конце декабря прошлого года, после чего Развожаев заявил, что проект на согласование в Севастополь не поступал.

Также в апреле прошлого года в правительстве Севастополя проходило закрытое совещание, в котором принимал участие заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

После встречи с руководством города Грабчак сообщил, что для модернизации ЛЭП, которую планировалось построить в рамках ФЦП от Севастополя до ЮБК, вырубать большое количество деревьев не планируется, но также отметил, что «непопулярные решения» все-таки придется принимать.

Дмитрий Островский