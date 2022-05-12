Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности

Сократив число регионов, где он действует

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 26 мая срок действия высокого («желтого») уровня террористической опасности в приграничных городах и районах региона, а также на объектах ряда министерств и ведомств.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 11 мая 2022 года до 20.00 26 мая 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», – написал Аксенов в своем Telegram.

При этом он сократил число районов, где будет действовать высокий уровень опасности, с семи до пяти. Из перечня исключили Керчь и Ленинский район.

Напомним, на севере Крыма высокий («желтый») уровень террористической опасности введен с 11 апреля.

Ольга Сурикова