Депутаты Севастополя обеспокоены застройкой Тылового коттеджным поселком

Вопрос поднят на сессии Заксобрания

Вопрос нанесения вреда окружающей среде и водоохранной зоне Чернореченского водохранилища от будущего строительства коттеджного поселка в селе Тыловом поднял сегодня, 12 мая, в ходе сессии Заксобрания вице-спикер, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев.

Депутат отметил, что к нему обратились жители Байдарской долины, обеспокоенные строительством более 200 домов в рамках коттеджного поселка в Тыловом, при том, что само село не обеспечено газом и существуют серьезные проблемы с водообеспечением и канализацией. В связи с этим Журавлев поставил вопрос перед главой Севприроднадзора Юлией Гавриловой о том, насколько ее ведомство владеет ситуацией относительно будущей грандиозной застройки территории вблизи стратегически важного для Севастополя объекта — Чернореченского водохранилища.

На что директор департамента природных ресурсов и экологии города подчеркнула, что данный проект с Севприроднадзором не согласовывался, однако ей известно о планирующемся строительстве, где, действительно, главной проблемой станет установка индивидуальных септиков.

«Возведение таких объектов без обеспечения канализования, мы считаем, нецелесообразными и наносящими вред окружающей среде. При строительстве в зоне санитарной охраны, предполагаю, что в этих границах объект может находиться, запрещен любой сброс, даже очищенных сточных вод, поэтому приемлемо только централизованное водоотведение», — подчеркнула Гаврилова.

При этом она добавила, что на федеральном уровне обсуждается изменение норм и оснований для разрешения строительства таких проектов. Севприроднадзор, акцентировала чиновник, высказывал отрицательное отношение к этой норме и сейчас отслеживает окончательное решение федеральных властей.

К обсуждению проблемы подключился и глава Заксобрания Владимир Немцев, который предложил детально разобраться, какой вид разрешенного использования имеет владелец земельного участка, и как обстоят дела с обеспечением ресурсами и наличием канализационной системы.

Напомним, недавно депутаты Законодательного собрания Севастополя рассматривали возможность комплексного решения проблемы с водоснабжением и водоотведением в Байдарской и Варнаутской долин.

Ольга Сурикова