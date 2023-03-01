В севастопольских парках появились коричневые киоски

В некоторых парках и скверах Севастополя появились странные коричневые киоски. Об этом сообщил интернет-портала ForPost.

Ларьки установлены на газоны, в некоторых местах так, что подойти к нему по тротуару не получится —только по траве. Сами объекты имеют дверь, окно и ставню-козырек, а также на них уже установлены кондиционеры.

Ситуацию изданию прокомментировала председатель общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орел.

«Это кабинка, где будет сидеть кассир у платного туалета. Видимо, это установили «Парки и скверы». Они же анонсировали, что будут взимать плату за посещение туалетов», — рассказала она.

Что интересно в сквере Севастопольских курсантов киоск установлен в отдалении от общественного туалета, а в Парке Победы и в Комсомольском парке все-таки рядом.

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Ольга Сурикова

Фото: Инга Налеч