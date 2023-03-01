Журналисту NBC грозит запрет на въезд в Украину из-за посещения Крыма

Украинские власти негативно отреагировали на визит журналиста американского телеканала NBC в Крым. Теперь Киев может «запретить» ему въезд на полуостров.

Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Посещение… Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину», — написал Николенко на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что компетентные органы Украины «устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма».

Напомним, журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс сделал сюжет о настроениях жителей в Крыму, проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту, побывал на полуострове и спросил у прохожих, «чей Крым».

Ольга Сурикова