На ПОРе столкнулись две легковушки: пострадала девушка-пассажир

В Севастополе вечером 28 февраля на проспекте Октябрьской революции произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Не обошлось без пострадавших.

«Водитель, управляя легковым автомобилем «Ауди» двигаясь в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди легковым автомобилем «Тойота», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате аварии 27-летняя девушка, пассажир автомобиля «Ауди», получила травмы и доставлена в больницу.

На водителя автомобиля «Ауди» составлен админпротокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

На водителя автомобиля «Тойота» — за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлема.

Признаки опьянения у водителей не установлены.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ольга Сурикова