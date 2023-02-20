На набережной в парке Победы могут исчезнут привычные кафе

В парке Победы грядут изменения с размещением нестационарных торговых объектов, с появлением новых на газонах могут исчезнуть уже ставшие для горожан «родными» кафешки.

Как пишет издание ForPost со ссылкой на схему размещения НТО, демонтаж грозит нескольким кафе на набережной, в том числе чебуречной «Три пальмы».

Однако исчезнут при этом и неуместные железные конструкции на 10 торговых точек недалеко от пляжа «Аквамарин»

Отмечается, что 17 объектов, которые планируется установить на газонах, в списке незаконных не значатся.

Напомним, ранее стало известно, что в парке Победы будет установлено не менее 22 торговых павильонов. Часть из них уже стали устанавливать прямо на газонах. Сейчас законность установки НТО в Парке Победы проверяет прокуратура Севастополя.

Ольга Сурикова