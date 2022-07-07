В севастопольских муниципалитетах за год в пять раз выросло количество нарушений

Сегодня, 7 июля, в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя руководитель контрольно-счетной палаты Юлия Кокарева сообщила, что по итогам 2021 года в муниципальных образованиях в пять раза выросло количество выявленных нарушений.

«Общее количество нарушений, установленных палатой в 2021 году, в сравнении с 2020 годом увеличилось в пять раз. В 2020 году – 26 нарушений, в 2021 году – 131 нарушение. На что повлиял показатель значительного количества нарушений законодательства о контрактной системе по результатам проверки, проведенной в Орлиновском муниципальном округе», — сообщила Кокарева.

Руководитель контрольно-счетной палаты подчеркнула, что органам местного самоуправления необходимо повысить квалификацию сотрудников администраций, а также посоветовала органам внутреннего финансового контроля внимательней наблюдать за муниципальными закупками на стадии их организации.

Также Кокарева сообщила, что за прошлый год значительно сократилось количество изменений вносимых в бюджеты муниципалитетов, что сокращает риски не исполнения их бюджетов.

Напомним, депутаты и муниципалитеты в пух и прах разнесли работу регоператора по обращению с мусором.

Дмитрий Островский