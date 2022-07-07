Прокуратура оценила ущерб экологии от свалки строительных отходов на 19 млн рублей

«Севкор» ранее уже писал о горах строительных отходов, которые расположены на земельном участке по адресу Монастырское шоссе, 4-А.

Внимание к этой проблеме привлекли члены общественной палаты, которые добились проведения выездного заседания профильного комитета заксобрания во главе с Владимиром Немцевым, с участием Севприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

По итогам выездного заседания выяснилось, что предприниматель взял данный земельный участок у города в аренду и устроил на нем нелегальную свалку строительных отходов.

После внимания к истории со стороны депутатов проверку организовала и прокуратура города.

По информации старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Марины Кузьменко, прокуратура выявила, что вследствие размещения строительных отходов, загрязненных химическими веществами, причинен вред почве в размере свыше 18,7 млн рублей.

В этой связи природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на арендатора обязанности освободить земельный участок и прилегающую территорию от строительных отходов и возместить ущерб, причиненный почве.

Иск прокуратуры находится на рассмотрении суда.

Ход процессуальной проверки по факту порчи земли, которую проводят органы предварительного расследования, также находится на контроле. Прокуратурой будет дана оценка законности принятого по ее результатам решения.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя