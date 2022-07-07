В Севастополе на пожаре спасли школьника

Он передан медикам

В Севастополе 6 июля днем случился пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Генерала Острякова. МЧС вызвали очевидцы.

К месту прибыли два отделения и автолестница 1 пожарно-спасательной части.

«По прибытии информация подтвердилась. На месте сформировано газодымозащитное звено. На тушение подан ствол «Б». Площадь пожара 5 квадратных метров, горела мебель», — сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Пожарными из квартиры спасен ребенок школьного возраста – он передан бригаде скорой медицинской помощи.

Погибших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.

Напомним, утром 7 июля случилось короткое замыкание детском садике на Героев Бреста. Эвакуировано 118 человек.

Ольга Сурикова