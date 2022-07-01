Депутаты и муниципалитеты в пух и прах разнесли работу регоператора по обращению с мусором

Вся проблема заключается в том, что муниципалитетам с 15 января 2022 года передали полномочия по ликвидации несанкционированных свалок, но не выделили на это средств, а большинству и вовсе урезали финансирование на 30%.
Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «БГС», ранее занимавшийся ликвидацией несанкционированных свалок, о том, чтобы вернуть себе эти полномочия и слышать не хочет. Несмотря на то, что правительство Севастополя ежегодно вливает в него сотни миллионов рублей субсидий, помимо немалых доходов от жителей города, исправно оплачивающих вывоз мусора.
При этом в 89-м ФЗ черным по белому написано, что за все вопросы, связанные с обращением с ТКО отвечает региональный оператор, которым в Севастополе является ООО «БГС».
В итоге обездоленные муниципалитеты обратились к депутатам заксобрания с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В результате чего на совместном заседании бюджетной комиссии и комитета по вопросам городского хозяйства разгорелись нешуточные страсти по поводу того, кто же должен ликвидировать несанкционированные свалки.
Денег нет, но вы держитесь
Присутствующие на заседании главы муниципалитетов в один голос утверждают, что им попросту не выделили средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Более того, семи из 10 муниципалитетов в 2022 году сократили финансирование на 30%.
Теперь муниципалитеты вынуждены перераспределять средства, выделенные на уборку территорий, на ликвидацию свалок. В итоге значительно страдает качество саночистки, да и свалки в должном объеме не получается вывезти.
По состоянию на июнь у Балаклавского муниципалитета уже израсходовано 70% средств, предусмотренных на реализацию этих полномочий, а у Андреевского 100%, то есть денег не осталось.
В связи с чем глава Андреевки Павел Сысуев попросил Горхоз больше не выписывать ему предписаний на уборку свалок, он все равно их не будет исполнять.
Примечательно, что муниципалитеты до последнего не знали, что им еще придется вывозить свалки. При обсуждении бюджета на 2022 год этот вопрос не поднимался, но 15 января они неожиданно получили письмо от Горхоза, из которого и узнали о своем новом функционале.
«Когда формировался бюджет на 2022 год, главы муниципалитетов неоднократно задавали вопрос, будут ли у нас свалки, свалок у нас не было. Никто эти деньги в бюджет не закладывал. 15 января получаем удивительное письмо: мы должны заниматься свалками, процедура по рассторговке свалок 2-3 месяца, то есть свалки, которые образовались в конце года они фактически не вывозились. Как вывозить мусор из частного сектора, никто не знает. Наш региональный оператор, как это сделать не знает, наше предложение по организации мешочного вывоза мусора ООО «БГС» игнорирует», — с возмущением отметил глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин.
По словам Мишина, при передаче полномочий ООО «БГС» заявлял, что себестоимость вывоза свалки составляет порядка 720 рублей за кубометр, а по факту муниципалитетам приходится торговать свалки по 1410, а то и 2500 рублей за кубометр. Да и заявляются фирмы, у которых даже нет лицензий на вывоз свалок.
«Золотые унитазы»
Возмущает глав муниципалитетов и тот факт, что ООО «БГС» даже отказывается участвовать в тендерах на ликвидацию свалок.
Представитель регоператора в свое оправдание привёл тот факт, что у «БГС» нет своей техники. Однако напомним, «Севкор» неоднократно писал о том, что правительство выделяет предприятию субсидии на приобретение спецтехники, более того, регоператор часть техники даже распродает.
Столь прозаичный ответ вызвал негодование у Мишина: «Вы сейчас отказывайтесь от денег на развитие, вам деньги не нужны на ваше предприятие, я правильно понимаю?».
Его позицию поддержала и глава постоянного комитета по социальной политике Татьяна Щербакова.
«Предприятие, которое зарабатывает, вы должны хвататься за любую возможность заработать. А не рассказывать, почему прокуратура вам не дает (вывозить свалки – ред.). Город и мы, все жители, в вас регулярно вливаем немаленькие суммы, и постоянно слушаем о проблемах, абсолютно точно муниципалитеты не обладают этими возможностями (по ликвидации свалок – ред.) … Когда основное коммерческое предприятие, получившее полный карт-бланш в городе, на ликвидацию проблем с мусором, рассказывает, почему оно это делать не будет, мне абсолютно извините плевать. … Каждый раз, когда отчитывается Горхоз, когда бюджет принимаем, у нас основная проблема – мусор. И основной благополучатель (ООО «БГС» — ред.), который я не знаю, может золотые унитазы себе ставить, учитывая, что мусор будет всегда и зарабатывать на нем можно всегда», — обратилась Щербакова к представителю ООО «БГС».
Мишин же отметил, что муниципалитеты еще вынуждены отвечать за состояние контейнерных площадок, хотя логичнее было бы это передать ООО «БГС»: «Люди приносят мусор и оставляют его на контейнерной площадке, а мы это вывозим как свалку. Завтра к нам придут и спросят, почему мы это вывозим как свалку и бледное лицо будет у всех: и у Горхоза, и у заксобрания и у самого губернатора».
В завершении своего эмоционального выступления глава Ленинского района предложил просто расставить по всему городу лодки и таким образом кардинально решить проблему свалок.
Несовершенное законодательство
В свою очередь вице-спикер заксобрания Илья Журавлев напомнил присутствующим, что всему виной 314-й ЗС, принятый местным парламентом, который вопреки нормам федерального закона передал полномочия по обращению с ТКО муниципалитетам, и уже сейчас в судах идет разбирательству относительно законности данного решения.
«Сегодня этими полномочиями вы просто подставляете 10 муниципалитетов, не даете им денег и спрашиваете с них, почему свалки не убраны? Более того, вы вынуждаете муниципалитеты становиться участниками тендерных процедур, которые длятся по три месяца. Сегодня возникает ситуация, когда им приходится торговаться по завышенному тарифу, плюс участники не имеют лицензии. Это дорога в никуда», — обратился Журавлев к представителю Горхоза.
Вице-спикер предложил отменить 314-й ЗС, как нарушающий федеральное законодательство, и вернуться к единственно эффективной практике, когда за всю сферу обращения с ТКО отвечает региональный оператор – ООО «БГС», а ответственность не размывается между несколькими структурами.
Аналогичное предложение внесла и Татьяна Щербакова, предложившая провести в сентябре текущего года депутатские слушания по данному вопросу.
По итогам совместного заседания комитетов было принято решение подготовить законодательную инициативу, вносящую изменения в региональное законодательство в части обращения с ТКО, провести в сентябре депутатские слушания по данному вопросу, а также до решения проблемы на законодательном уровне поручить Горхозу изыскать средства для покрытия дефицита муниципалитетов.
Дарья Тимофеева
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