В Севастополе женщин поздравили с Днем матери

Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян принял участие в праздничном собрании, посвященном Дню матери. Мероприятие прошло во вторник, 28 ноября, на базе отделения Социального фонда России в городе Севастополе.

Виновниц торжества – матерей участников СВО, женщин, переживших оккупацию Севастополя в годы Великой Отечественной войны, и многодетных матерей – поздравили также представители правительства города Севастополя и регионального отделения «Союза пенсионеров России».

«Материнство и воспитание детей всегда считались одной из высших ценностей. Своей мудростью, опытом и добротой вы формируете у молодежи правильные нравственные ориентиры и ответственное отношение к институту семьи», – отметил Арсен Тананян, поздравляя женщин.

Особые слова благодарности звучали в адрес матерей участников специальной военной операции. «Вы воспитали настоящих героев, которые сегодня защищают мирное небо над нашей страной», – сказал Арсен Тананян.

Учащиеся городских школ и творческие коллективы Севастополя подготовили праздничный концерт, по окончании которого каждой маме подарили цветы.