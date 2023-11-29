Американские СМИ: между Зеленским и Залужным «ужасный» конфликт

Открытый конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал «предсказуемым» результатом зашедшего в тупик украинского наступления, сообщил американскому изданию The Economist высокопоставленный источник в руководстве страны.

По его словам, Залужный, возможно, действовал «неразумно», когда публично противоречил более оптимистичной позиции Зеленского, но мало кто в правительстве оспаривает «трезвые выводы» главкома ВСУ. Сейчас гражданское и военное руководство страны пытаются переложить друг на друга ответственность за неудачное контрнаступление, пишет Economist.

«Политики говорят, что их генералы — болваны, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им тупицы. У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем тупикового положения», — приводит издание слова своего собеседника.

Economist также упоминает расследование событий на юге Украины, когда российская армия смогла одержать «быструю и чрезвычайно важную победу» в самом начале боевых действий. По данным журнала, Залужный сейчас находится в статусе свидетеля, но вероятность возбуждения уголовного дела «призвана держать его в узде».

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью Politico назвал сообщения о конфликте Зеленского и Залужного «слухами». По его словам, «не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», а Москва использует подобные инсинуации для того, чтобы расколоть украинское общество.

Напомним, в начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.