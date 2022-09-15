В Севастополе застройщиков могут обязать отдавать городу не менее 5% квартир

В Севастополе застройщиков, которые будут работать в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), могут обязать передавать не менее 5% квартир в собственность города.

Соответствующий проект постановления правительства Севастополя размещен на сайте городских властей.

«Проектом постановления предлагается закрепить возможность включение в решение о комплексном развитии территорий сведений о безвозмездной передаче лицом, с которым будет заключен договор о комлпексном развитии территории, в государственную собственность города Севастополя после окончания строительства не менее 5 % жилых помещений в многоквартирных домах», — говориться в пояснительной записке к документу.

Также там сообщается, что площадь передаваемых квартир должна составлять не менее 33 кв. м. и не более 72 кв. м. за исключением случаев, где иное предусмотрено согласованными с департаментом капитального строительства документами.

Напомним, в Севастополе для КРТ утверждено шесть участков и практически все будут застраиваться частными компаниями, часть из которых севастопольские застройщики. В рамках этого механизма планируется построить около 3 млн. кв. м. жилья. Сейчас в Севастополе числится около 10 млн. кв.м. жилых помещения.

Дмитрий Островский