Севастополь предлагают увести от моноцентричности

По политической воле

Сегодня, 13 декабря, на заседании градостроительного совета был утвержден план перспективного комплексного развития. Для масштабной застройки выбрано семь территорий, однако утверждены были только шесть.

Под застройку планируется определить 903,9 га. Новые кварталы, как и анонсировалось ранее, появятся на следующих участках:

Молочная балка, 7 километр, 6 километр, Северный, Сапун-гора-1, Сапун-гора-2.

Часть новых районов появятся на землях бывших совхозов, например имени Софьи Перовской или «Севастопольский», заброшенных виноградниках, землях минобороны и граничат с ОКН. Здесь потребуются новые инженерные сети, транспортные развязки, строительство социальной инфраструктуры.

Отдельно при рассмотрении было уделено внимание участку «Северный». Он назван как один из самых перспективных, площадью 268 га, как раз расположен на землях совхоза Софи Перовской. Жилого фонда на этой территории планируется возвести 914 тыс. кв.м и социальной инфраструктуры.

По проекту предлагается разместить на данном участке здания правительственного квартала — комплекс административно-правительственных зданий и иные объекты общегородского значения. Планируется, что данное решение позволит облегчить взаимодействие исполнительных и законодательных структур города, создать новый центр притяжения, а также разгрузить историческую часть города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что главный тезис в этом проекте именно разгрузить историческую часть города.

«Вопрос создание нового центра — очень важно, когда не вся общественно-деловая жизнь концентрируется в исторической части. Политическая воля есть, этот проект нужно реализовать, он не простой, но принесет более комфортное развитие центра и создание еще одной точки развития города, уведя город от моноцентричности», — подчеркнул глава города.

При этом на градсовете из плана застройки пока исключили участок Красная горка, с предполагаемой площадью застройки 141 га. Его назвали наиболее сложным для реализации, и среди противников его реализации выступил депутат заксобрания Вячеслав Горелов.

Ольга Сурикова