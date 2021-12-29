Севастопольские застройщики станут участниками КРТ

Какие пока не известно

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на итоговой пресс-конференции, которая прошла 28 декабря, ответил также на вопросы, касающиеся программы комплексного развития территорий.

Развожаев еще раз напомнил, что для КРТ утверждено шесть участков и практически все будут застраиваться частными компаниями, часть из которых севастопольские застройщики.

«По сути это реинкарнация инвестиционных соглашений, главной целью которых будет получить стандартное служебное жилье, которым мы сможем обеспечивать наших бюджетников», — отметил губернатор.

Также, по его словам, обсуждаются вопросы развития инфраструктуры на этих территориях.

Конкретных застройщиков Развожаев называть не стал, сказал, что это «пока», но пообещал, что все договоры и условия будут прозрачными и город получит квадратные метры в свое распоряжения для предоставления нуждающимся.

Ольга Сурикова