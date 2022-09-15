Умер глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Сергеевич Рыбак

Сегодня утром на 93-м году жизни скончался Сергей Сергеевич Рыбак. Он был хорошо известным и уважаемы человеком в городе. Печальную весть сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Сергей Сергеевич отдал служению Отечеству в Военно-Морском Флоте Советского Союза 38 лет. За эти годы он прошел путь от курсанта Военно-морского училища, командира торпедного катера до заместителя начальника политического управления Черноморского флота, контр-адмирала.

После окончания службы он более 25 лет посвятил общественной деятельности в ветеранском движении города Севастополя. Его уважали жители Города-Героя и военнослужащие Черноморского флота», — написал глава города.

Сергей Рыбак на протяжении многих лет возглавлял Севастопольский дом ветеранов.

В интервью газете «Слава Севастополя» Сергею Сергеевичу как-то задали вопрос: «Если бы довелось что-то изменить в прожитой жизни, то что бы вы изменили?» Сергей Сергеевич на него ответил с ходу: «Я бы ничего не менял. Я вырос в такое время, когда морально мы были готовы к одному: «Надо!» И мы были готовы это делать. Если не я, то кто другой? Вся моя судьба—тому пример. Куда Родина приказывала, туда я и шел. И сейчас живу по тому же принципу. А иначе я жить не могу».

«Он прожил долгую и достойную жизнь. Будем помнить его!» — заключил губернатор и выразил соболезнования родным и близким.

Ольга Сурикова