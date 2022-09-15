На Фиолентовском шоссе пьяный водитель минивэна чуть не убил автоледи

Вчера вечером, 14 сентября, водитель минивэна, вылетев на встречную полосу движения, спровоцировал лобовое столкновение с легковушкой.

Как сообщили в полиции Севастополя, у водителя минивэна «Мерседес» была положительная проба на состояние опьянения.

«14 сентября в 18 часов 10 минут на 2 км +300 м автодороги Севастополь-порт Бухта Камышовая-мыс Фиолент, водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу движения, и совершил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением девушки 1984 года рождения, которая двигалась по своей полосе.

В результате столкновения грузовая иномарка опрокинулась, водитель автомобиля «Форд» получила различные травмы и госпитализирована в городскую больницу», — сообщила Мария Точилина, зам руководителя пресс-службы севастопольской полиции.

Напомним, в Севастополе молодой местный житель привлечен к уголовной ответственности за кражу автомобиля и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.