В Севастополе за пятый день голосования на участки пришли более 10 тысяч избирателей

Завершился пятый день досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

1 сентября 2024 года проголосовали 10618 избирателей, сообщили в Севгоризбиркоме.

Явка за пять дней досрочного голосования составила 13,04% — 44 084 избирателей.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя.

Напомним, в Севастополе 28 августа стартовали досрочные выборы депутатов Заксобрания.

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Ольга Сурикова