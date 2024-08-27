С 28 августа в Севастополе стартуют досрочные выборы

Политика
27-08-2024
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Как уже сообщалось, в приграничных регионах, к которым относится и Севастополь, ЦИК разрешил их проводить. Севгоризбирком такое решение поддержал и голосование продлится 12 дней. 

Выбираем депутатов в Законодательное собрание Севастополя.

25 августа Севгоризбиркомом были получены напечатанные бюллетени для голосования.

Изготовлено 608 000 экземпляров (по 304 000 единиц для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам).

С завтрашнего дня уже можно приходить в свой УИК и отдавать голос за партию и депутата вашего округа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

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