В Севастополе житель СНТ выстрелил в собаку

В Севастополе разыскивают собаку, в которую выстрелил житель СНТ.

В соцсетях Севастополя появилась информация о том, что неизвестный мужчина выстрелил в собаку на территории СНТ «Надежда».

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, сотрудниками полиции выехали на место события, опросили очевидцев произошедшего, а также установили личность мужчины, который выстрелил в животное. Предположительно из пневматического оружия. Им оказался 51-летний местный житель.

По данному факту полицейскими проводится проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка.

На данный момент местонахождение собаки, с целью выяснения характера и тяжести нанесенных ей телесных повреждений, не установлено.

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Ольга Сурикова