Сегодня утром в Севастополе произошло ДТП с участием скорой помощи на проспекте Генерала Острякова.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в Севастополе около 7 утра на пр. Генерала Острякова, д. 143, водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрёстке с отступлением от ПДД РФ с включёнными проблесковыми маяками и спецсигналами, столкнулся с автомобилем KIA под управлением женщины- водителя, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель автомобиля KIA. Водители-участники ДТП находились в трезвом состоянии.

Дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками Госинспекции, проводится проверка, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова

Фото: sevkor.ru