В Севастополе за день продали 1,5 тонны акционной рыбы

В магазинах никогда не было столько покупателей

В Севастополе теперь каждый четверг по инициативе правительства города проходит акция «Рыбный день». В магазинах количество посетителей выросло в 15, а рыбы по сниженной цене продано 1,5 тонны, мидий — 140 кг, сообщили в пресс-службе правительства города.

Для продажи предложено шесть видов черноморской продукции: барабуля, ставрида, килька, хамса, рыбные консервы и мидии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что будет увеличиваться количество магазинов, участвующих в акции, и расширяться ассортимент. В свою очередь, рыбакам будут предоставляться новые причалы и разрабатываются меры федеральной поддержки.

В свою очередь, вице-губернатор Мария Литовко после инспекции магазинов рассказала, что там никогда не было такого количества покупателей. Каждые несколько часов приходилось подвозить товар, участвующий в акции.

Подробнее о производителях предлагаемой продукции, ассортименте, адресах магазинов, которые участвуют в акции «Рыбный день в Севастополе», можно узнать на сайте рыбопромышленного кластера https://sevklaster.mb92.ru/.

Напомним, корреспондент «Севкора» заглянул с утра в четверг в несколько рыбных магазинов, где ознакомился с ассортиментом и столкнулся с пустыми прилавками в «Доме Мидий».

Ольга Сурикова