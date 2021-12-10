Новые данные о заболевших коронавирусом в Севастополе

Снижение продрлжается

В Севастополе по состоянию на 10 декабря зарегистрированы 169 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

291 человек выписан после выздоровления.

Умерли 8 человек в возрасте от 59 до 89 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 660 человек.

В настоящий момент выздоровели 46 530 человек, 1 762 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 10 декабря сделали прививку от коронавируса 257 030 человек. Второй этап вакцинации прошли 234 304 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.