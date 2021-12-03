В Севастополе по четвергам рыба будет продаваться со скидкой

Социальный проект

В Севастополе по четвергам рыба и морепродукты будут стоить значительно дешевле. Вместе с участниками рыбопромышленного кластера запущена социальная программа «Рыбный день», рассказал в своем Instagram губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор рассказал, что встретился с участниками рыбопромышленного кластера и обговорил с ними пути развития рыбной отрасли, обсудил существующие меры поддержки бизнеса и необходимость новых.

«Рад сообщить, что наша встреча стала также стартом важного социального проекта «Рыбный день». Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут продавать свою продукцию по сниженным ценам. Скидка составит в среднем от 30 до 50% на шесть видов рыбной продукции — всего до двух килограмм в одни руки», — сообщил глава города.

Как пример приводится, что черноморская барабуля будет стоить в четверг 190 рублей вместо 400, ставрида и мидии 150 вместо 250 рублей за килограмм.

Точки продаж:

Магазины «С моря на стол»:

проспект Октябрьской Революции, д. 48, проспект Генерала Острякова, д. 37, набережная Рыбпорта, д. 17 — в продаже все шесть видов продукции.

Магазин «Наша рыбка»: улица Щербака, Пассаж Центрального рынка — представлено пять видов продукции

Магазин «Дом мидии»: улица Правды, д. 28 — можно приобрести только мидии.

Развожаев подчеркнул, что в «регионе, где рыбный промысел — историческая отрасль, рыба и морепродукты должны быть доступны в первую очередь местным жителям — севастопольцам».

Ольга Сурикова