В Севастополе на пожаре погиб человек

В заброшенном доме

В Севастополе сегодня, 10 декабря, случился пожар в заброшенном строении по улице Легионной. Очевидцы вызвали спасателей в 3:13, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

«По прибытии информация о возгорании подтвердилась. На тушение подано 2 ствола «Б». Площадь пожара в составила 25 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В ходе разбора конструкций обнаружен погибший.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Севастополе горел двухэтажный дом в Нахимовском районе.

Ольга Сурикова