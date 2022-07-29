В Севастополе выделят деньги на идеологическое воспитание детей, прибывающих из ДНР и ЛНР

И оздоровление

Сегодня, 29 июля, на заседании правительства принято решение о перераспределении средств для приобретения путевок для отдыха и оздоровления детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, а также для просвещения и идеологического воспитания юных жителей городов-подшефных Севастополя.

И.о. директора департамента образования и науки Лариса Сулима отметила, что выделенные деньги будут направлены на приобретении путевок для 55 детей российских военнослужащих-участников СВО.

Также, добавила Сулима, средства будут направлены на оздоровление и организацию образовательно-просветительских и воспитательных мероприятий, смены для 266 детей, прибывающих из подшефных территорий, закрепленных за Севастополем. Напомним, таковыми сейчас являются Старобельский район ЛНР и Мелитополь Запорожской области.

Ольга Сурикова