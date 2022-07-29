Российскому военнослужащему в Киеве отменили пожизненное наказание

Апелляционный суд сменил наказание

В Киеве суд заменил пожизненный приговор на 15 лет лишения свободы российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой, 21-летний контрактник Шишимарин стал первым осужденным в Украине с начала специальной военной операции. Его в мае приговорили к пожизненному заключению за нарушение законов и обычаев войны. Украинское следствие пришло к выводу, что военнослужащий, выполняя приказ, застрелил человека, хотя мог отказаться и не целиться в жертву. В свою очередь, контрактник признал свою вину и раскаялся.

В июне его адвокат подал апелляцию на решение суда. Он апеллировал к тому, что молодой человек сдался в плен добровольно и дал признательные показания.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне Украины, к высшей мере наказания — смертной казни.

Ольга Сурикова