На День ВМФ в Севастополе прогремит салют

В воскресенье, 31 июля, Севастополь отметит День ВМФ.

На 9 часов запланировано возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя.

После этого гости пойдут на Графскую пристань, где состоится церемония присвоения патрульному катеру имени погибшего Андрея Палия, возложение цветов и венков на воду и обход командующим ЧФ кораблей с поздравлением экипажей.

В 17:00 на трибунах водной станции ЦСКА слева от Графской пристани пройдут соревнования по прыжкам в воду с высоты (хай-дайвингу). С участием 12 сильнейших спортсменов из 8 стран мира.

Спортсмены будут прыгать с 27-метровой конструкции, установленной на плавучем кране.

Вечером в 22:00 планируется праздничный артиллерийский салют в акватории Севастопольской бухты, салют будет запускаться с Михайловской батареи.

Дарья Тимофеева

Фото: Юрий Югансон