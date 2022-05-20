Севастополь взял организационное шефство над Старобельским районом ЛНР

Будут помогать организовывать праздники

Севастополь будет помогать Старобельскому району ЛНР интегрироваться в российскую действительность. Первыми шагами стала помощь в проведении празднования Дня Победы. Об этом в прямом эфире телеканала «СТВ» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что Севастополю был предложен данный регион Луганской Народной республики. В начале мая туда уже выезжала рабочая группа, которая рассматривала возможность оказания помощи руководству района по организации мирной жизни.

«Организовывать важные события, такие как празднование Дня Победы, подготовка к этому празднику, помощь ветеранам. Праздники —это очень важно. И в этом году они приобрели особый смысл, особенно на Луганщине и вообще на Донбассе», — рассказал Развожаев.

Также, добавил губернатор, его заместители и севастопольские муниципалы оценивали обстановку, где в первую очередь нужна помощь.

«После этого передового погружения в проблематику, мы сделаем совместную программу и будем подключаться к помощи более активно. Но речи не идет о каком-то финансировании, которое из нашего субъекта должно пойти. В первую очередь, речь идет об организационной помощи, просто о настройки процессов», — пояснил глава Севастополя.

По его словам, на Луганщине есть свои специалисты, техника и люди, желающие работать и восстанавливать регион.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителя Херсонской и Запорожской областей с обещанием помочь с интеграцией в российскую экономику и политическую жизнь.

Ольга Сурикова