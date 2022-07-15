Севастополь будет помогать и Мелитополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что городские власти возьмут шефство над городом Мелитополь в Запорожской области.

«Накануне руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области объявил, что референдум о воссоединении с Россией пройдет в начале осени.

Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю — с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией», — написал Развожаев.

Напомним, в мае этого года Севастополь взял шефство на Старабельском в Луганской народной республике.

Дмитрий Островский