В Севастополе возникли сложности с использованием подъездов в качестве укрытий

В большей части севастопольских подъездов по всей видимости не удастся установить автоматическую систему, которая бы размыкала двери в подъездах во время тревоги, чтобы их можно было использовать как укрытие.

По словам главы города Михаила Развожаева, есть проблема с тем, что не во всех домах есть оптоволокно и его необходимо специально протягивать.

Использовать же для открытия дверей сим-карту, как планировалось ранее, с учетом активно используемых в нашем городе в целях безопасности устройств подавления связи не целесообразно.

«Неэффективная трата денег получается. Давайте тогда вы по этой программе честный разбор сделаете и мне доложите. Зачем себя обманывать? Если это стоит десятки миллионов, потому что оптоволокно надо к каждому домофону подвести, а сим-карты не работают, как это предполагалось сделать, – надо честно сказать, что эта мера будет работать только в такой-то части», — отметил Развожаев.

Напомним, городские власти высказывают серьезные опасения по поводу того, что временные укрытия, устанавливаемые в разных районах города, могут использоваться как общественные туалеты.

Дарья Тимофеева

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