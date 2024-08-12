Власти Севастополя переживают, чтобы укрытия не превратились в туалеты

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что уже поступают жалобы на санитарное состояние только установленных бетонных укрытий.

Он поручил следить за их состоянием горхозу, народным дружинникам, а также договариваться с коммерсантам, чтобы они брали под свой контроль близлежащие укрытия.

Также Развожаев предложил рассмотреть возможность поставить в укрытия легкие металлические двери с автоматическим размыкателем, чтобы содержать их в чистоте.

В то же время на Северной стороне торговцы уже устроили из укрытий хранилища для овощей.

Что касается темпов установки укрытий по городу, то планируется с этой недели уже размещать по 50 объектов.

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Ольга Сурикова

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