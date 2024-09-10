В Севастополе установили 33 новых устройства оповещения

Севастопольцы по всему городу жалуются, что сигнал воздушной тревоги в некоторых районах совсем не слышно.

Напомним, что 19 августа был подписан контракт на создание новых точек установки средств оповещения. Заказчиком выступает ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя», а займётся работой краснодарская фирма «Южный центр технологий безопасности».

На сегодня в дополнение к 80 устройствам оповещения установлены 33 новых, до конца года планируют установить ещё 60.

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Анна Левина