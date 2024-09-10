Погодин покинул пост главы департамента капстроя

Директор департамента капитального строительства Иван Погодин решил покинуть свою должность в правительстве Севастополя, как объявил губернатор Михаил Развожаев 10 сентября.
Эту позицию он занял еще в октябре 2023 года, сначала в статусе и.о., а затем с апреля 2024 года уже без приставки и.о. Ранее он руководил группой в акционерном обществе «ВАД» в Севастополе.
Губернатор назвал личные обстоятельства как причину ухода Погодина с поста главы департамента.
Развожаев уточнил, что чиновник переезжает на работу в другой регион.
В качестве поощрения Погодина была вручена почетная грамота как символ признания и уважения его заслуг.
Дарья Тимофеева
Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева