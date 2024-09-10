Погодин покинул пост главы департамента капстроя

Директор департамента капитального строительства Иван Погодин решил покинуть свою должность в правительстве Севастополя, как объявил губернатор Михаил Развожаев 10 сентября.

Эту позицию он занял еще в октябре 2023 года, сначала в статусе и.о., а затем с апреля 2024 года уже без приставки и.о. Ранее он руководил группой в акционерном обществе «ВАД» в Севастополе.

Губернатор назвал личные обстоятельства как причину ухода Погодина с поста главы департамента.

Развожаев уточнил, что чиновник переезжает на работу в другой регион.

В качестве поощрения Погодина была вручена почетная грамота как символ признания и уважения его заслуг.

Дарья Тимофеева

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города