В Севастополе востребованы баристы и бровистки

Севастопольские работодатели часто ищут специалистов в сфере индустрии красоты, а также сотрудников для кофеен. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель директора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей.

По его словам, очень востребованы мастера маникюра, парикмахеры, визажисты, бровистки и другие специалисты в сфере индустрии красоты. Также одно время был большой спрос на работников кофеен.

Главной проблемой этих специалистов в последующем является то, что они предпочитают работать в тени и не регистрируют свои доходы.

«Наша задача выдернуть этих граждан из тени. Многие по старинке работают нелегально, неофициально. Сейчас настало время …выйти из тени, платить налоги, вносить свой вклад в экономику города и страны. Работают неофициально, зато хотят пользоваться всеми услугами: бесплатной медициной, получать социальные пособия, но при этом не считают нужным работать легально», — отметил Шамрей.

Напомним, в этом году Севастопольский центр занятости ждет масштабная модернизация. На его базе начнут работать служба карьерных консультантов, служба кадровых консультантов, экспертный центр рынка труда.

Дарья Тимофеева

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